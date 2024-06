Proteste gegen Rechts-Extremismus in Frankreich

Demonstration gegen Rechts-Extremismus in der Stadt Paris in dem Land Frankreich (picture alliance / abaca / Villette Pierrick / ABACA)

Viele Menschen hatten bei den Demonstrationen Plakate dabei. Auf den Plakaten stand zum Beispiel: "Nie wieder Faschismus". Der Faschismus war vor 100 Jahren eine politische Bewegung. In Deutschland waren die National-Sozialisten die Faschisten. Sie haben den 2. Welt-Krieg begonnen. Sie haben viele Menschen getötet.

Die Demonstranten in Frankreich meinen: Der RN ist eine Partei von Faschisten. Er darf die Parlaments-Wahl in Frankreich nicht gewinnen.

Für den RN sind Frankreich und die Franzosen am aller-wichtigsten. Der RN will, dass möglichst wenige Ausländer in Frankreich leben. Der RN will auch, dass weniger muslimische Menschen in Frankreich leben. Für Muslime in Frankreich soll es schwieriger werden, ihre Religion zu leben.