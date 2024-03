Diese Schule in dem Land Japan hat der Architekt Riken Yamamoto entworfen. (AP / Tomio Ohashi)

Ein Architekt zeichnet Pläne für ein Gebäude. Er bestimmt, wie das Gebäude aussehen soll. Zum Beispiel ein Wohn-Haus oder ein Büro-Gebäude. Das Gebäude wird dann nach den Plänen von dem Architekt gebaut.

Die Jury von dem Pritzker-Preis sagt: Riken Yamamoto will mit seinen Gebäuden das Leben von den Menschen verbessern. Und er will die Beziehungen zwischen den Menschen verbessern.

Riken Yamamoto hat zum Beispiel Bibliotheken, Feuer-Wachen und Schulen entworfen. Viele von den Gebäuden stehen in Ländern auf dem Kontinent Asien. Ein bekanntes Gebäude von Yamamoto steht aber auch in der Stadt Zürich in dem Land Schweiz: Das Gebäude heißt The Circle. Das ist Englisch und heißt: Der Kreis. Das Gebäude ist halb-rund. In dem Gebäude sind Geschäfte und Büros.