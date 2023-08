Russische Soldaten untersuchen ein Teil von dem abgestürzten Flugzeug. (Alexander Zemlianichenko / AP / Alexander Zemlianichenko)

Die russische Luft-Fahrt-Behörde sagt: Das private Flugzeug ist auf dem Weg von der Stadt Moskau zu der Stadt Sankt Petersburg abgestürzt. Experten untersuchen jetzt die Trümmer von dem Flugzeug.

Prigoschin war erst ein Freund von dem russischen Präsidenten Putin. Die Wagner-Gruppe von Prigoschin hat zusammen mit russischen Soldaten in der Ukraine gekämpft. Aber dann hat Prigoschin Putin immer wieder kritisiert. Er hat gesagt: Die russische Militär-Führung macht in dem Krieg gegen das Land Ukraine Fehler. Vor 2 Monaten hat die Wagner-Gruppe einen Aufstand gegen Putin gemacht. Den Aufstand hat die Gruppe noch am selben Tag abgebrochen. Deshalb durfte Prigoschin in das Land Belarus reisen und hat erst einmal keine Strafe bekommen.

Putin hat damals gesagt: Prigoschin ist ein Verräter. Politikerinnen und Politiker in Deutschland und in anderen Ländern glauben: Die russische Regierung hat etwas mit dem Absturz von dem Flugzeug zu tun. Russland sagt: Das ist eine Lüge.