Pride-Parade 2023 in Budapest (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Balint Szentgallay)

Das Parlament muss noch über den Gesetzes-Vorschlag abstimmen. Wahrscheinlich kommt das Gesetz. Wenn es dann doch eine Pride-Parade gibt, müssen die Veranstalter eine Geld-Strafe bezahlen. Auch die Teilnehmer an der Parade müssen eine Geld-Strafe bezahlen.

Das Gesetz soll zum Versammlungs-Gesetz gehören. Versammlungen in Ungarn dürfen nicht gegen das Kinderschutz-Gesetz verstoßen. In Ungarn dürfen seit 2021 Kinder und Jugendliche keine Informationen über Homo-sexuelle oder Trans-Menschen bekommen. Also zum Beispiel in Büchern, in Filmen oder in der Werbung.