Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat wieder die Arbeit von den Journalisten auf der Welt untersucht. (AFP / Gabriel Bouys)

Reporter ohne Grenzen macht immer eine Rang-Liste. Es geht um die Frage: Welches Land hat die besten Arbeits-Bedingungen für Journalisten. Auf Platz 1 ist wieder das Land Norwegen. Das heißt: Dort können Journalisten besonders sicher arbeiten. Deutschland ist nur noch auf Platz 11. Auf dem letzten Platz ist das Land Eritrea in Afrika.

In vielen Ländern ist es für Journalisten gefährlich. In dem Land Mexiko zum Beispiel werden viele Journalisten ermordet. In dem Land China können Journalisten nicht frei berichten. Der Staat kontrolliert nämlich alles. Auch in dem Land Nord-Korea gibt es keine Presse-Freiheit.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat auch herausgefunden: Immer mehr Redaktionen auf der Welt müssen schließen. Den Redaktionen fehlt Geld.