5 ehrenamtliche Projekte bekommen Auszeichnung

5 ehrenamtliche Projekte haben den Deutschen Nachbarschafts-Preis bekommen. (PAULA G.VIDAL)

Die Staats-Ministerin für das Ehren-Amt sagt: Die vielen Ehren-Amtlichen sind sehr wichtig für die Gesellschaft.

2 Gewinner-Projekte sind aus dem Bundes-Land Brandenburg. Ein Projekt ist: In der Stadt Fürstenwalde kümmern sich Schul-Kinder um alte Menschen in einem Pflege-Heim. Das andere Projekt ist: In der Stadt Zeuthen organisieren Nachbarn Floh-Märkte und Kino-Abende.

2 Gewinner-Projekte sind aus dem Bundes-Land Rheinland-Pfalz. In der Stadt Mainz retten die Mitarbeiter von einem Café Essen vor dem Müll. Sie verschenken das Essen, damit es nicht weggeworfen wird. Ein anderes Gewinner-Projekt ist aus der Stadt Wittlich. Dort bringt eine Gruppe verschiedene Menschen zusammen. Die Jury sagt: Das fördert die Vielfalt.

Das 5. Gewinner-Projekt ist aus der Stadt Neustrelitz in dem Bundes-Land Mecklenburg-Vorpommern. Dort spielen Nachbarn zusammen Tisch-Tennis.