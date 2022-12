Preis für das ukrainische Volk

Die Sacharow-Preis-Verleihung im Europäischen Parlament: Einige Vertreter von der Ukraine halten Urkunden in den Händen. (AFP / FREDERICK FLORIN)

Mit dem Preis will das EU-Parlament Menschen auszeichnen, die sich für Frieden und Demokratie einsetzen. Die Präsidentin von dem Europa-Parlament hat gesagt: Die Menschen in der Ukraine kämpfen für Freiheit. Sie kämpfen für die Freiheit von allen Menschen auf der Welt. Sie hat auch gesagt: Länder wie Russland wollen diese Freiheit wegnehmen. Russland hat die Ukraine im Februar angegriffen. Seitdem ist dort Krieg.

Im Moment greift das Militär von Russland vor allem mit Raketen aus der Luft an. Das Militär versucht, vor allem Energie-Anlagen in der Ukraine zu zerstören. In vielen Orten in der Ukraine gibt es nun keinen Strom mehr. Die Menschen müssen frieren.

In dem Land Frankreich hat es darum eine Hilfs-Konferenz gegeben. Mehr als 70 Länder haben Leute zu der Konferenz geschickt. Die Länder wollen den Menschen in der Ukraine im Winter besser helfen. Deutschland will dafür weitere 50 Millionen Euro zahlen. Die Menschen in der Ukraine brauchen aber nicht nur Geld, sondern auch Sach-Spenden. Vor allem brauchen sie Strom-Generatoren. Das sind Maschinen, mit denen Strom gemacht werden kann.