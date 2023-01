Streik bei der Post: Die Paket-Wagen bleiben auf dem Park-Platz stehen. Die Mitarbeiter liefern keine Pakete aus. (dpa / Paul Zinken)

Die Beschäftigten bei der Post werden von der Gewerkschaft Verdi vertreten. Das heißt: Verdi spricht mit der Post und fordert mehr Geld für die Beschäftigten. Das nennt man Tarif-Verhandlungen. In den Tarif-Verhandlungen fordert Verdi, dass alle Mitarbeiter 15 Prozent mehr Geld bekommen sollen. Die Post sagt: Das ist zu viel. Verdi sagt: Die Post hat zuletzt so viel verdient wie noch nie. Denn vor allem in der Corona-Pandemie haben sehr viele Menschen Briefe und Pakete verschickt oder Sachen im Internet bestellt.

Der Streit konnte bisher nicht gelöst werden. Deswegen hat Verdi gesagt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Post müssen jetzt streiken. Damit wird der Druck auf die Post größer. Verdi sagt: Der Streik soll noch weitergehen. Wahrscheinlich haben viele Briefe und Pakete deswegen Verspätung. Im Februar gibt es dann neue Tarif-Verhandlungen.