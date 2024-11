Briefe verschicken wird teurer und langsamer

Briefe verschicken wird ab dem nächsten Jahr teurer. (picture alliance / Frank May / Frank May)

Auch eine Post-Karte zu verschicken kostet ab dem nächsten Jahr 95 Cent. Jetzt kostet das 70 Cent.

Die Post sagt: Alles wird teurer, also auch das Briefe-Verschicken. Und die Menschen schreiben weniger Briefe. Die Post sagt: Deswegen muss jeder einzelne Brief mehr kosten, damit wir noch genug verdienen.

Ab dem nächsten Jahr hat die Post auch mehr Zeit, um die Briefe zu befördern. Dann sind es 3 Tage. Jetzt müssen die meisten Briefe am nächsten Tag da sein.

Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Brief schon am nächsten Tag da ist. Dann muss man ihn als Einschreiben schicken. Die Post sagt dann Bescheid, wenn der Brief angekommen ist. Das ist teurer als ein normaler Brief.