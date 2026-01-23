Die Pollen-Saison hat schon angefangen

Blüten-Staub von einem Hasel-Strauch (picture alliance/dpa)

Das nennt man Heu-Schnupfen. Der Deutsche Wetter-Dienst hat gesagt: Zum Beispiel in den Bundes-Ländern Nordrhein-Westfalen und Saarland fliegen schon Haselnuss-Pollen. Wenn viele Pollen fliegen, sagt man auch: Die Pollen-Saison hat begonnen.

Der frühe Start von der Pollen-Saison ist ungewöhnlich. Das lässt sich aber erklären: Wegen dem Klima-Wandel fliegen die Pollen immer früher im Jahr. Die Pflanzen entwickeln sich nämlich inzwischen früher, weil die Winter wärmer werden.

Im Osten von Deutschland fliegen die Pollen noch nicht. Dort war es im Winter kälter. Deswegen blühen die Haselnuss-Bäume noch nicht.