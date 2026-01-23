Nachrichten in
Einfacher Sprache


Die Pollen-Saison hat schon angefangen

Im Westen von Deutschland gibt es schon blühende Haselnuss-Bäume. Das ist sehr früh im Jahr. Den Blüten-Staub nennt man Pollen. Viele Menschen sind gegen Pollen von Bäumen und Sträuchern allergisch. Sie bekommen dann Schnupfen und Husten und ihre Augen jucken.

Audio herunterladen
Das Bild zeigt Blüten von einem Hasel-Strauch. Der Blüten-Staub fliegt durch die Luft.
Blüten-Staub von einem Hasel-Strauch (picture alliance/dpa)
Das nennt man Heu-Schnupfen. Der Deutsche Wetter-Dienst hat gesagt: Zum Beispiel in den Bundes-Ländern Nordrhein-Westfalen und Saarland fliegen schon Haselnuss-Pollen. Wenn viele Pollen fliegen, sagt man auch: Die Pollen-Saison hat begonnen.
Der frühe Start von der Pollen-Saison ist ungewöhnlich. Das lässt sich aber erklären: Wegen dem Klima-Wandel fliegen die Pollen immer früher im Jahr. Die Pflanzen entwickeln sich nämlich inzwischen früher, weil die Winter wärmer werden.
Im Osten von Deutschland fliegen die Pollen noch nicht. Dort war es im Winter kälter. Deswegen blühen die Haselnuss-Bäume noch nicht.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Klima-Wandel

    Klima-Wandel heißt: Auf der Erde wird es wärmer. Das gibt viele Probleme, zum Beispiel Überschwemmungen, Dürren und schwere Stürme. Viele Menschen sterben an den Folgen vom Klima-Wandel. Gründe für den Klima-Wandel sind auch viele Abgase in der Luft. Wenn man heute von Klima-Wandel spricht, sind Veränderungen gemeint, die durch den Menschen verursacht werden. In der Wissenschaft gibt es keine Zweifel daran, dass der Mensch zum Klima-Wandel entscheidend beiträgt.

zum Wörter-Buch