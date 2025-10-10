Bundes-Polizei Spionage-Drohnen abwehren

Ein Bundeswehr-Soldat zeigt, wie man Drohnen abwehren kann. (imago / BREUEL-BILD)

Die Drohnen sind über wichtige und geheime Gebiete geflogen. Die Drohnen sollten wahrscheinlich spionieren.

Zuletzt wurde der Betrieb am Flughafen München vorübergehend eingestellt. Dort waren Drohnen über Lande-Bahnen geflogen. Außerdem sind sie über Gelände von der Bundes-Wehr geflogen. In dem Bundes-Land Schleswig-Holstein waren Drohnen über einem Kraft-Werk und einer U-Boot-Fabrik.

Auch in anderen Ländern in Europa haben Behörden immer wieder Drohnen entdeckt. Es ist noch nicht klar, wer die Drohnen steuert. Wie die Länder die Drohnen abwehren wollen, ist auch unklar. Es soll neue Technik geben gegen Drohnen.