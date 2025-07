Das Land Polen kontrolliert an der Grenze zu Deutschland

Polnische Grenz-Schützer an der Grenze zu Deutschland. (Sebastian Kahnert / dpa / Sebastian Kahnert)

Der Regierungs-Chef von Polen ist Donald Tusk. Er sagt: Wenn Deutschland Grenz-Kontrollen macht, dann machen wir das auch. Die beiden Länder sagen: Es kommen zu viele Menschen ohne Erlaubnis in unsere Länder. Wenn wir kontrollieren, können wir diese Menschen wegschicken.

Eigentlich haben Polen und Deutschland den Schengen-Vertrag unterschrieben. In dem Vertrag steht: Es gibt keine Grenz-Kontrollen mehr. Sehr viele Länder in Europa haben den Vertrag unterschrieben. Deswegen können wir normalerweise durch Europa reisen, ohne an den Grenzen lange zu warten. Im Moment funktioniert der Schengen-Vertrag aber nicht ganz.

Polen will auch an der Grenze zu dem Land Litauen kontrollieren. Wie lange die Kontrollen gehen, ist noch unklar.

Einige Politiker sagen: Die Kontrollen sind schlecht. Es gibt Auto-Schlangen an den Grenzen. Die Menschen müssen warten, um in das andere Land zu kommen. Und auch die Unternehmen müssen jetzt immer wieder mit ihren Last-Wagen an der Grenze warten. Das kostet die Wirtschaft Geld.