Wahl-Erfolg für Opposition in Polen

Donald Tusk von der Bürger-Koalition KO feiert den Wahl-Erfolg in Polen. (IMAGO / Forum / IMAGO / Jacek Szydlowski / Forum)

Denn die PiS braucht einen Partner, mit dem sie zusammen regieren kann. Alleine hat sie nicht genug Stimmen. Im Vergleich zur letzten Wahl hat die PiS nämlich viele Stimmen verloren. Viele Stimmen gewonnen hat dagegen die Opposition. Besonders stark ist die Bürger-Koalition KO. Die KO will mit zwei weiteren Parteien ein Bündnis bilden. Zusammen hat das Bündnis eine Mehrheit im Parlament.

Der Chef der KO ist Donald Tusk. Er war schon 1 Mal Minister-Präsident in Polen. Tusk sagt: Die Demokratie in Polen hat gewonnen. Denn viele Menschen haben sich Sorgen um das Land gemacht. Das lag an der Politik von der PiS: Sie will zum Beispiel mehr Einfluss auf die Gerichte nehmen und die Presse-Freiheit begrenzen. Außerdem ist sie gegen schwule und lesbische Menschen. Die PiS schimpft auch gegen die EU. Die Opposition ist für Europa.

Bis die Regierung in Polen tatsächlich wechselt, wird es noch einige Wochen dauern.