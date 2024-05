Polarlichter über der Stadt Bersenbrück in dem Bundes-Land Niedersachsen. Das war in der Nacht vom 10. auf den 11.5.2024 (Markus Hibbeler / dpa / Markus Hibbeler)

Polar-Lichter gibt es normalerweise nur am Nord-Pol oder am Süd-Pol. Die Polar-Lichter sind bei uns zu sehen, weil es gerade eine ganz starke Strahlung von der Sonne gibt. Diese starke Strahlung heißt Sonnen-Sturm. Fachleute sagen: So einen heftigen Sonnen-Sturm hat es zuletzt vor 20 Jahren gegeben.

Polar-Lichter entstehen so: Die starke Strahlung von der Sonne trifft auf das Magnet-Feld von der Erde. Das Magnet-Feld geht um die ganze Erde und schützt sie vor solchen Strahlen. Die Linien von dem Magnet-Feld leiten die Strahlen um die Erde. In dem Magnet-Feld entsteht erst Elektrizität und dann Licht.

Die Polar-Lichter waren in den Alpen zu sehen. Sie waren in den Bundes-Ländern Hessen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zu sehen. Und an vielen anderen Orten. Das haben Menschen dort fotografiert und gefilmt.