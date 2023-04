Polar-Lichter in Deutschland

Unter anderem in Fischbeck in Sachsen-Anhalt waren die Polar-Lichter zu beobachten. (Cevin Dettlaff / dpa / Cevin Dettlaff)

Polar-Lichter entstehen durch den Sonnen-Wind oder Sonnen-Sturm. So nennt man es, wenn die Sonne kleine, elektrisch geladene Teilchen ins Welt-All schleudert. Diese Teilchen gelangen manchmal auch bis zur Erde. Wenn sie auf die Luft-Hülle von der Erde treffen, entstehen die Polar-Lichter.

Meistens kann man Polar-Lichter in den Polar-Gebieten sehen - also ganz im Norden oder im Süden von der Erde. Aber jetzt konnte man sie auch in Deutschland sehen. Das lag daran, dass der Sonnen-Wind besonders stark war.

Es gab zum Beispiel Polar-Lichter in Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Auch in anderen europäischen Ländern konnte man Polar-Lichter sehen. Viele Menschen haben die Lichter fotografiert und die Bilder dann bei Twitter oder Instagram veröffentlicht.