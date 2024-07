Pogacar gewinnt Tour de France

Tadej Pogacar hat nach 2020 und 2021 zum 3. Mal die Tour de France gewonnen. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / Dylan Meiffret)

Pogacar hat mit einem deutlichen Vorsprung gewonnen. 2. ist Jonas Vingegaard aus dem Land Dänemark geworden. 3. wurde der Belgier Remco Evenepoel.

Pogacar hat in diesem Jahr schon ein großes Rad-Rennen durch Italien gewonnen: den Giro d'Italia. Er ist damit der 1. Fahrer seit 26 Jahren, der beide Rennen im gleichen Jahr gewonnen hat.

Tour de France ist französisch und bedeutet: Rennen durch Frankreich. Normalerweise endet die Tour de France immer in der Hauptstadt von Frankreich: in Paris. In diesem Jahr hat die Tour aber in Nizza geendet. Denn in Paris sind in den nächsten Wochen die Olympischen Spiele.