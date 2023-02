Plastik-Müll in der Arktis

Plastimüll in der Arktis (imago images / Cavan Images / ashley@globalwarmingimages.net via www.imago-images.de)

Ein Forschungs-Team aus Deutschland hat entdeckt, dass der Müll in der Arktis aus vielen Ländern in der Welt kommt. Jedes 3. Plastik-Müll-Teil kommt aus Europa - das Meiste aus Deutschland. Die Forscherinnen und Forscher haben den Müll untersucht und an der Schrift auf dem Müll erkannt, aus welchem Land der Müll kommt. Der Plastik-Müll kommt über die Flüsse in das Meer. Danach wird der Müll aus der Nord-See und dem Nord-Pazifik in den Ozean in der Arktis gespült.

Menschen haben in ihrem Urlaub in der Arktis Müll gesammelt. In 5 Jahren wurden 23.000 Teile Plastik-Müll gesammelt. Das Forschungs-Team hat früher auch schon Mikro-Plastik in der Arktis gefunden. Mikro-Plastik sind sehr kleine Plastik-Teile. Sie sind im Wasser, am Meeres-Boden und im Eis und Schnee. Die Plastik-Teile sind schlecht für Tiere, Pflanzen und Menschen.