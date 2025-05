PKK löst sich auf

In der Türkei will sich eine Terror-Organisation auflösen. Die Organisation heißt PKK. In der PKK sind Kurden. Die Kurden sind ein Volk. Sie leben in den Ländern Türkei, Irak, Iran und Syrien. Einen eigenen Staat haben die Kurden nicht. Dafür hat die PKK gekämpft. Jetzt will sie ihre Waffen abgeben.