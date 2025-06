Verteidigungs-Minister Pistorius kommt in der Hauptstadt von der Ukraine an. Links ist der deutsche Botschafter in der Ukraine. Er heißt Martin Jäger. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Russland hat in den letzten Tagen viele Drohnen und Raketen in die Ukraine geschickt. Es gab mehrere Tote und viele Verletzte. Pistorius hat gesagt: Die Angriffe sind schlimm. Die Regierung von Russland zeigt damit: Sie will keinen Frieden mit der Ukraine.

Russland und die Ukraine haben auch zum ersten Mal seit Langem Gefangene ausgetauscht. Russland hat junge Soldaten aus der Ukraine freigelassen. Und die Ukraine hat junge Soldaten aus Russland freigelassen. Die Soldaten waren unter 25 Jahre alt. Beide Seiten haben auch verletzte Soldaten freigelassen. Und sie haben die Leichen von toten Soldaten ausgetauscht.