Verteidigungs-Minister Pistorius in der Ukraine

Pistorius an dem Maidan-Denkmal in Kiew. (Andreas Stein/dpa)

In der Ukraine ist Krieg. Das Land Russland hat die Ukraine angegriffen. Deutschland und andere Länder unterstützen die Ukraine. Sie schicken Geld, Waffen und Munition.

Pistorius hat gesagt: Wir wollen der Ukraine noch mehr helfen. Wir geben der Ukraine mehr Waffen. Die Waffen haben einen Wert von 1,3 Milliarden Euro.

Pistorius war an einem besonderen Tag in der Ukraine. Es war der 10. Jahres-Tag von den Maidan-Protesten. Pistorius hat an einem Denkmal Blumen abgelegt.

Der Maidan ist ein großer Platz in Kiew. Im November 2013 haben sich tausende Menschen auf dem Platz versammelt. Die Menschen haben gesagt: Wir wollen, dass die Ukraine in die Europäische Union kommt. Und: Wir sind gegen den Einfluss von Russland in der Ukraine.

Die Regierung ist mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen. Mehr als 100 Menschen wurden getötet. Aber die Proteste haben viel verändert. Es gab eine neue Regierung. Und die Ukraine hat sich an die EU angenähert.