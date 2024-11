Pistorius will nicht Kanzler-Kandidat von der SPD werden

In der Partei SPD hat es in den letzten Tagen Streit gegeben. Es ging um die Frage: Wer wird Kanzler-Kandidat von der SPD? Der deutsche Verteidigungs-Minister heißt Boris Pistorius. Er hat jetzt gesagt: Ich will nicht der Kanzler-Kandidat von der Partei werden.