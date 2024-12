Viele Erwachsene in Deutschland können nur schlecht lesen. (picture alliance / dts-Agentur )

Die Erwachsenen sollten zum Beispiel eine Liste mit Regeln aus einem Kinder-Garten lesen. Danach sollten sie Fragen zu den Regeln beantworten. Damit hatten viele Menschen Probleme. Sie haben den Text nicht richtig verstanden.

Die Macher von der Studie sagen: Der Anteil von Menschen mit Lese-Problemen wird in vielen Ländern größer. Der Grund könnte das Internet sein. Denn dort sind Texte oft kurz und sehr einfach geschrieben.

Die Studie hat auch geprüft, wie gut die Erwachsenen rechnen können.

Deutschland liegt im Vergleich von den Ländern in der Mitte. Am Besten im Lesen und Rechnen sind die Erwachsenen in den Ländern Finnland, Japan und Schweden. Am Schlechtesten sind die Erwachsenen in den Ländern Chile, Portugal und Polen.

In Deutschland fällt eine Sache auf: Der Abstand zwischen den Menschen mit den besten Leistungen und den Menschen mit den schlechtesten Leistungen ist besonders groß. Der Grund dafür sind oft die Eltern. Haben die Eltern eine gute Bildung und einen guten Beruf, können die Kinder besser lesen und rechnen. Man nennt das Bildungs-Ungleichheit.