Im Vergleich mit anderen Ländern sind deutsche Schüler der 9. Klasse schlecht beim Lesen und in Mathe. (picture alliance/dpa)

Die Studie wird regelmäßig für mehr als 80 Länder gemacht. Die Fach-Leute schauen sich an, wie gut die Schülerinnen und Schüler lesen können. Sie überprüfen auch die Leistungen in Mathematik und Natur-Wissenschaften. Dieses Mal waren die Ergebnisse in vielen Ländern schlechter als beim letzten Mal.

In Deutschland waren die Ergebnisse sogar so schlecht wie noch nie vorher. Vor allem in Mathematik waren die deutschen Schülerinnen und Schüler schlechter als beim letzten Mal. Ein Grund dafür ist die Corona-Pandemie. In der Corona-Zeit gab es oft keinen Unterricht. Oder der Unterricht war mit dem Computer von Zuhause.

Es gibt aber noch andere Gründe. Die Fach-Leute sagen: Es fehlen gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Die Fach-Leute sagen auch: Viele Schülerinnen und Schüler sprechen nur schlecht Deutsch. Das sind zum Beispiel Kinder aus Flüchtlings-Familien.

Experten sagen: Deutschland braucht dringend ein besseres Bildungs-System. Menschen mit einem besseren Bildungs-Abschluss finden fast immer Arbeit. In Deutschland fehlen viele gut ausgebildete Fach-Kräfte.

Die besten Leistungen gab es bei Schülerinnen und Schülern in dem Land Singapur. Dort gibt die Regierung viel Geld für Bildung aus. In vielen Klassen-Zimmern gibt es moderne Technik, zum Beispiel Computer. Außerdem sind viele Eltern sehr ehrgeizig. Das heißt: Sie wollen, dass ihre Kinder sehr gute Schul-Noten bekommen. Die Kinder müssen darum oft viel mehr lernen als in Deutschland. Nach Singapur folgen übrigens die Länder Japan und Süd-Korea. Alle 3 Länder liegen in Asien.

In Europa sind die Länder Estland und die Schweiz am besten.