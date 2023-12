Ober-Bürger-Meister von der AfD

Tim Lochner wird Ober-Bürger-Meister in der Stadt Pirna. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Lochner wird jetzt also Ober-Bürger-Meister von Pirna. Er ist zwar nicht Mitglied bei der AfD. Aber er ist bei der Wahl für die AfD angetreten. Lochner hat die Wahl mit 38,5 Prozent von den abgegebenen Stimmen gewonnen.

Die AfD in Sachsen ist rechts-extremistisch. Das sagt der Verfassungs-Schutz. Er beobachtet Menschen oder Organisationen in Deutschland, die gegen die Demokratie sind. Der Verfassungs-Schutz beobachtet die AfD in Sachsen schon lange.

Die anderen Parteien sind besorgt über den Sieg von der AfD in Pirna. Die Grünen in Sachsen sagen: Es ist schlimm, dass eine rechts-extreme Partei die Wahl gewonnen hat. Die Linken-Politikerin Lisa Thea Steiner sagt: Wir werden den neuen Ober-Bürger-Meister ganz genau beobachten.

Der Chef von der AfD in Sachsen heißt Jörg Urban. Er hat sich über den Wahl-Erfolg in Pirna gefreut. Urban will jetzt auch die Landtags-Wahl in Sachsen gewinnen. Die Landtags-Wahl ist im September 2024.