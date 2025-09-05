Pippi Langstrumpf ist jetzt Kultur-Erbe im Land Schweden

Pippi Langstrumpf ist jetzt Kultur-Erbe in Schweden. (imago / Mary Evans)

Die Autorin von "Pippi Langstrumpf" heißt Astrid Lindgren. Sie war eine sehr berühmte Autorin aus Schweden.

Auf der Liste von der Regierung stehen ganz verschiedene Dinge. Zum Beispiel Filme und Gedichte. Aber auch berühmte Erfindungen aus Schweden. Auch das Möbel-Unternehmen Ikea ist auf der Liste. Und der Nobel-Preis.

Einige Menschen in Schweden finden die Liste nicht gut. Sie sagen: Darauf stehen nur alte Dinge. Einige glauben: Die Regierung schließt viele Menschen mit Absicht aus. Zum Beispiel Migranten.