4 Millionen Unterschriften für Böller-Verbot

In der Silvester-Nacht sind auch in Deutschland wieder viele Menschen durch Feuerwerk verletzt worden. Einige sind sogar gestorben. Viele Menschen wollen verbieten, dass man privat böllern darf. Sie haben Petitionen unterschrieben. Petitionen sind Aufforderungen an die Politik.

Die leeren roten Hülsen von abgebrannten Feuerwerks-Körpern werden auf 2 Hand-Flächen in die Kamera gehalten.
Die leeren roten Hülsen von abgebrannten Feuerwerks-Körpern. (picture alliance / Andreas Franke)
Insgesamt sind 4 Millionen Unterschriften für die Petitionen zusammengekommen. Es gibt 2 Petitionen. Die eine ist von der Gewerkschaft der Polizei. Diese Petition für ein Böller-Verbot haben 3 Millionen Menschen unterschrieben. Eine 2. Petition ist von der Deutschen Umwelt-Hilfe. Dort haben fast 1 Million Menschen unterschrieben. Beide Petitionen soll Bundes-Innenminister Dobrindt bekommen.
Auch Ärzte und Tier-Schützer wollen schon lange ein Verbot von privaten Feuerwerken. Haus-Tiere und wilde Tiere erschrecken sich sehr durch das Feuerwerk und haben Angst.
Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen: Feuerwerk und Böller sind toll. Sie gehören zu Silvester dazu.
