4 Millionen Unterschriften für Böller-Verbot

Die leeren roten Hülsen von abgebrannten Feuerwerks-Körpern. (picture alliance / Andreas Franke)

Insgesamt sind 4 Millionen Unterschriften für die Petitionen zusammengekommen. Es gibt 2 Petitionen. Die eine ist von der Gewerkschaft der Polizei. Diese Petition für ein Böller-Verbot haben 3 Millionen Menschen unterschrieben. Eine 2. Petition ist von der Deutschen Umwelt-Hilfe. Dort haben fast 1 Million Menschen unterschrieben. Beide Petitionen soll Bundes-Innenminister Dobrindt bekommen.

Auch Ärzte und Tier-Schützer wollen schon lange ein Verbot von privaten Feuerwerken. Haus-Tiere und wilde Tiere erschrecken sich sehr durch das Feuerwerk und haben Angst.

Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen: Feuerwerk und Böller sind toll. Sie gehören zu Silvester dazu.