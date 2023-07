Der Autor Peter Bieri ist gestorben. (dpa-news/Marcel Bieri)

Peter Bieri ist 79 Jahre alt geworden. Er wurde in Bern in der Schweiz geboren. Er ist in Berlin in Deutschland gestorben. Er hat nicht nur Romane geschrieben. Er war auch Philosoph. Er hat an der Freien Universität in Berlin als Professor für Philosophie gearbeitet.

Sein Roman "Nachtzug nach Lissabon" ist 2004 veröffentlicht worden. Das Buch ist in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden. Es gibt auch einen Kino-Film. In dem Film spielt der Schauspieler Jeremy Irons die Haupt-Rolle.