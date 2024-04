Das ist Peter Pellegrini (picture alliance / CTK / Ondrej Deml)

Pellegrini ist in der gleichen Partei wie der Minister-Präsident. Der heißt Robert Fico. Er ist pro-russisch. Das heißt, er will die Ukraine nicht mehr unterstützen im Krieg gegen Russland. Die Ukraine ist ein Nachbar-Land von der Slowakei. Fico hat auch einige Reformen angekündigt: Er will zum Beispiel, dass Korruption weniger hart bestraft wird. Und er will die Medien in der Slowakei stärker kontrollieren.

Fico und Pellegrini sind beide Populisten. Populist heißt: Politik für die einfachen Leute machen. Oft bedeutet es aber auch: Politiker und Politikerinnen versprechen einfache Lösungen für schwierige Probleme. Obwohl es keine einfache Lösung gibt.

In anderen Ländern von der Europäischen Union gibt es jetzt Sorge: Die Regierungs-Chefinnen und -Chefs wollen nicht, dass die Slowakei wie die Regierung in dem Land Ungarn wird. Die Regierung in Ungarn hat viel verändert: Medien dürfen nicht mehr frei berichten. Und auch die Gerichte sind nicht mehr unabhängig. Stattdessen erzählt die Regierung Lügen zum Beispiel über die EU.