Pro-europäische Partei gewinnt Wahl in dem Land Moldau

Präsidentin Maia Sandu gibt ihre Stimme bei der Parlaments-Wahl in Moldau ab. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Денисов Вадим)

Bisher hat die Partei PAS in Moldau regiert. Auch jetzt hat die Partei die Parlaments-Wahl gewonnen. Die Partei ist pro-europäisch. Das heißt: Sie will, dass Moldau Mitglied in der Europäischen Union wird. Moldau und die EU sprechen schon über einen Beitritt.

Gegner von der PAS bei der Wahl war der Patriotische Block. Das ist ein Bündnis von mehreren Parteien. Der Patriotische Block ist 2. bei der Wahl geworden. Das Bündnis will, dass Moldau engere Beziehungen zu Russland hat. Der Chef von dem Patriotischen Block hat gesagt: Das Wahl-Ergebnis stimmt nicht. Er hat seine Anhänger zu Protesten aufgerufen.

Im Wahl-Kampf gab es viele Beschwerden. Die Regierungs-Partei PAS hat gesagt: Russland hat sich in den Wahl-Kampf eingemischt. Russland hat zum Beispiel Wähler-Stimmen gekauft. Der Patriotische Block hat dagegen gesagt: Es wurden Parteien von der Wahl ausgeschlossen, die für Russland sind.

Viele europäische Regierungs-Chefs haben sich über das Wahl-Ergebnis gefreut. Sie haben gesagt: Moldau hat sich für die Demokratie und für eine europäische Zukunft entschieden.