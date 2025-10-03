Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Pro-europäische Partei gewinnt Wahl in dem Land Moldau

Das Land Moldau liegt im Süd-Osten von Europa. Dort hat es eine wichtige Wahl gegeben: Die Menschen haben das neue Parlament gewählt. Bei der Wahl ging es auch darum, wer in Moldau mehr Einfluss bekommen soll: die Europäische Union oder Russland.

Präsidentin Maia Sandu gibt ihre Stimme bei der Parlaments-Wahl in Moldau ab. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Денисов Вадим)
Bisher hat die Partei PAS in Moldau regiert. Auch jetzt hat die Partei die Parlaments-Wahl gewonnen. Die Partei ist pro-europäisch. Das heißt: Sie will, dass Moldau Mitglied in der Europäischen Union wird. Moldau und die EU sprechen schon über einen Beitritt.
Gegner von der PAS bei der Wahl war der Patriotische Block. Das ist ein Bündnis von mehreren Parteien. Der Patriotische Block ist 2. bei der Wahl geworden. Das Bündnis will, dass Moldau engere Beziehungen zu Russland hat. Der Chef von dem Patriotischen Block hat gesagt: Das Wahl-Ergebnis stimmt nicht. Er hat seine Anhänger zu Protesten aufgerufen.
Im Wahl-Kampf gab es viele Beschwerden. Die Regierungs-Partei PAS hat gesagt: Russland hat sich in den Wahl-Kampf eingemischt. Russland hat zum Beispiel Wähler-Stimmen gekauft. Der Patriotische Block hat dagegen gesagt: Es wurden Parteien von der Wahl ausgeschlossen, die für Russland sind.
Viele europäische Regierungs-Chefs haben sich über das Wahl-Ergebnis gefreut. Sie haben gesagt: Moldau hat sich für die Demokratie und für eine europäische Zukunft entschieden.
Wörter-Buch

  • Moldau

    Die Republik Moldau ist ein kleines Land im Osten von Europa. Früher hieß das Land Moldawien. Es gehörte bis zum Jahr 1991 zur Sowjet-Union. Die Republik Moldau ist etwas kleiner als das Land Schweiz. Die Menschen in der Republik Moldau sind sehr arm. Die meisten leben von der Land-Wirtschaft.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Parlament

    Im Parlament treffen sich Politikerinnen und Politiker und entscheiden über die Politik. In einem Parlament sind normalerweise Abgeordnete von verschiedenen Parteien. In Deutschland hat das Parlament den Namen Bundestag.

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

