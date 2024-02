In Paris müssen Fahrer von großen Autos bald mehr fürs Parken zahlen. (picture alliance / CHROMORANGE / Viennaslide)

Das Ziel ist, dass weniger Menschen mit ihrem SUV in die Stadt fahren. Bisher kostet 1 Stunde Parken in Paris 6 Euro. Ab September sind es für ein SUV 18 Euro. Das ist 3 Mal so viel wie bisher. Wer in Paris wohnt, muss die höheren Park-Gebühren nicht zahlen.

Die Einwohner von Paris haben lange über die höheren Park-Gebühren diskutiert. Am Sonntag gab es dann eine Abstimmung. Bei der Abstimmung waren etwas mehr als die Hälfte dafür, dass das Parken für SUVs teurer wird. Es haben aber nur wenige Leute bei der Abstimmung mitgemacht.

SUVs verbrauchen viel Benzin oder Diesel und pusten viele Abgase in die Luft. Deutsche Umwelt-Verbände sagen deshalb: Auch in deutschen Städten sollten wir das Parken für SUVs teurer machen.