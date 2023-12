Deutscher bei Anschlag in Paris getötet

In Paris ist in der Nähe von dem Eiffel-Turm ein Deutscher wahrscheinlich bei einem Terror-Anschlag getötet worden. (Christophe Ena / AP / dpa / Christophe Ena)

Der Anschlag war in der Nähe von dem Eiffel-Turm. Der Täter hat noch 2 andere Menschen mit einem Hammer verletzt. Der Täter ist ein 26 Jahre alter Franzose. Er war schon vor einigen Jahren im Gefängnis, weil er einen Anschlag in Paris geplant hat.

Im Oktober hat es in Frankreich schon einen Messer-Angriff an einer Schule gegeben. In Frankreich gibt es jetzt eine große Diskussion über die Sicherheit in dem Land. Im nächsten Jahr sind in Paris die Olympischen Spiele. Viele Menschen sorgen sich, wie die Behörden Terror-Anschläge verhindern können.