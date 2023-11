Die neue Internet-Seite soll Menschen mit Behinderung helfen, passende Sport-Angebote zu finden. (Pfeffersport Berlin)

Wer einen Verein sucht, kann auf www.parasport.de ganz gezielt danach suchen. Man kann eingeben, welche Sport-Art es sein soll. Man kann eingeben, ob es ein Sport-Angebot für Kinder oder Erwachsene sein soll. Und man kann nach einem Verein in der Nähe vom Wohn-Ort suchen.



Auf der Internet-Seite stehen Angebote von Vereinen aus ganz Deutschland. Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband (DBS) hat die Seite gemacht. Der DBS sagt: Wir sind sehr glücklich darüber. So ein Angebot für Menschen mit Behinderung hat es in Deutschland bisher nicht gegeben.



Der DBS hofft, dass ganz viele Vereine bei www.parasport.de mitmachen. Außerdem hofft der DBS, dass bald noch mehr Vereine in Deutschland Sport für Menschen mit Behinderung anbieten.