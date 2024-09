Die Abschluss-Ffeier von den Paralympischen Spielen in Paris (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Die Abschluss-Feier war in einem Stadion in Paris. Mehr als 64.000 Zuschauer waren dabei. Die Fahne für die deutschen Sportlerinnen und Sportler haben die Schwimmerin Elena Semechin und der Fechter Maurice Schmidt getragen.

Die meisten Medaillen bei den Paralympischen Spielen haben die Sportlerinnen und Sportler aus dem Land China gewonnen. Auf Platz 2 kam das Land Großbritannien und auf Platz 3 das Land USA. Deutschland kam auf Platz 11.

Am Samstag gibt es in Paris noch einmal eine große Parade und eine Show für die Sportlerinnen und Sportler. Die Veranstaltung ist auf der Straße Champs-Élysées und am Triumph-Bogen im Zentrum von Paris. Auch das Paralympische Feuer ist gelöscht. Es soll erst im Jahr 2026 bei den Olympischen Winter-Spielen in dem Land Italien wieder angezündet werden.