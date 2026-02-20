Deutsches Team für die Paralympics bekommt 2 weitere Mitglieder

Das Zeichen von den Paralympics (dpa / Alexey Filippov)

Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband hat gesagt: 1 Sportler und 1 Sportlerin haben noch einen Start-Platz bekommen. Möglich wurde die Teilnahme durch eine Sonder-Regelung.

Mit dabei ist jetzt der Sportler Steffen Lehmker. Er ist zum 2. Mal bei den Winter-Spielen dabei. 2018 hat er mit der Langlauf-Staffel eine Bronze-Medaille gewonnen. Auch die Ski-Renn-Fahrerin Maya Fügenschuh darf teilnehmen. Sie ist erst 17 Jahre alt und damit die Jüngste im Team Deutschland. Fügenschuh fährt zum 1. Mal zu den Winter-Spielen.

Insgesamt sind jetzt 40 Sportler im deutschen Team. Die Paralympischen Winter-Spiele beginnen am 6. März.