Nachrichten in
Einfacher Sprache


Deutsches Team für die Paralympics bekommt 2 weitere Mitglieder

Bald fangen in dem Land Italien die Paralympischen Winter-Spiele an. Das sind die Olympischen Spiele für Menschen mit Behinderung. Kurz vor Beginn der Spiele hat das deutsche Team noch mehr Mitglieder bekommen.

Audio herunterladen
Das Zeichen von den Paralympischen Spiele: Es zeigt drei halbkreise in Rot, Blau und Grün.
Das Zeichen von den Paralympics (dpa / Alexey Filippov)
Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband hat gesagt: 1 Sportler und 1 Sportlerin haben noch einen Start-Platz bekommen. Möglich wurde die Teilnahme durch eine Sonder-Regelung.
Mit dabei ist jetzt der Sportler Steffen Lehmker. Er ist zum 2. Mal bei den Winter-Spielen dabei. 2018 hat er mit der Langlauf-Staffel eine Bronze-Medaille gewonnen. Auch die Ski-Renn-Fahrerin Maya Fügenschuh darf teilnehmen. Sie ist erst 17 Jahre alt und damit die Jüngste im Team Deutschland. Fügenschuh fährt zum 1. Mal zu den Winter-Spielen.
Insgesamt sind jetzt 40 Sportler im deutschen Team. Die Paralympischen Winter-Spiele beginnen am 6. März.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Olympische Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf von der Welt. Es gibt Spiele im Sommer und im Winter, immer abwechselnd alle zwei Jahre. Die Spiele sind jedes Mal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt. Sie kämpfen in vielen Sport-Arten um Medaillen.

  • Paralympische Spiele

    Die Paralympischen Spiele sind der größte Wett-Kampf für Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung. Dazu treffen sich die besten Sportler aus aller Welt. Die Paralympischen Spiele finden immer kurz nach den Olympischen Spielen statt.

  • Behinderung

    Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, ist etwas an ihm anders als bei den meisten anderen Menschen. Durch eine Behinderung wird manches im Leben schwieriger. Es gibt ganz unterschiedliche Behinderungen. Sie können alle Körper-Teile betreffen. Oder das Denken oder Fühlen.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

zum Wörter-Buch