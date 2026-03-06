Nachrichten in
Einfacher Sprache


Deutsche Sportler nehmen nicht an Eröffnung der Paralympics teil

In dem Land Italien beginnen die Paralympischen Winter-Spiele. Das sind Olympische Spiele für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Bei der Eröffnungs-Feier nehmen deutsche Sportler nicht teil. Der deutsche Verband findet es falsch, dass russische Sportler mit ihrer Fahne teilnehmen dürfen.

Die russische Nationalflagge und die vom Internationalen Paralympischen Komitee wehen im Stadion.
Paralympics in Italien: Russische Athleten dürfen unter eigener Flagge teilnehmen. (dpa-news/Sergei Chirikov)
Vor 4 Jahren waren die letzten Paralympischen Winter-Spiele. Damals durften Sportler aus Russland und Belarus nicht mitmachen. Die beiden Länder hatten gerade den Krieg gegen die Ukraine begonnen.
Der Krieg geht bis heute weiter. Trotzdem dürfen dieses Mal wieder Sportler aus Russland und Belarus bei den Paralympischen Spielen dabei sein. Bei der Eröffnung und wenn sie gewinnen, wird ihre Flagge gezeigt.
Der deutsche Verband für Sportler mit Behinderungen sagt: Wir finden das falsch. Deswegen machen wir bei der Eröffnungs-Feier nicht mit. Wir wollen uns lieber auf unsere Wettkämpfe vorbereiten. Außerdem wollen wir den Sportlern aus der Ukraine zeigen: Wir halten zu euch.
Deutschland ist nicht das einzige Land, dass bei der Eröffnung nicht mitmacht. Die Sportlerinnen und Sportler aus den Ländern Kanada, Polen, Schweiz, Niederlande, Großbritannien, Estland, Lettland und Finnland kommen auch nicht zur Eröffnung.
Die Eröffnung der Paralympischen Spiele ist am Freitag-Abend in der Stadt Verona. Die Spiele im Rollstuhl-Curling haben schon am Donnerstag begonnen. Die anderen Sportarten starten ab Samstag.
Wörter-Buch

  • Paralympics

    Die Paralympics sind das größte Sport-Fest für Menschen mit Behinderungen. Die Paralympics sind immer in derselben Stadt wie die Olympischen Spiele für nicht behinderte Sportler.

  • Behinderung

    Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, ist etwas an ihm anders als bei den meisten anderen Menschen. Durch eine Behinderung wird manches im Leben schwieriger. Es gibt ganz unterschiedliche Behinderungen. Sie können alle Körper-Teile betreffen. Oder das Denken oder Fühlen.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Belarus

    Belarus ist ein Land in Ost-Europa. Früher hieß es Weiß-Russland. Die Haupt-Stadt heißt Minsk. Belarus ist eine Diktatur. Das heißt, die Menschen können dort nicht frei leben. Der Präsident von Belarus heißt Alexander Lukaschenko. Belarus gehörte früher zusammen mit Russland und anderen Ländern zur Sowjet-Union.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

zum Wörter-Buch