Deutsche Sportler nehmen nicht an Eröffnung der Paralympics teil

Paralympics in Italien: Russische Athleten dürfen unter eigener Flagge teilnehmen. (dpa-news/Sergei Chirikov)

Vor 4 Jahren waren die letzten Paralympischen Winter-Spiele. Damals durften Sportler aus Russland und Belarus nicht mitmachen. Die beiden Länder hatten gerade den Krieg gegen die Ukraine begonnen.

Der Krieg geht bis heute weiter. Trotzdem dürfen dieses Mal wieder Sportler aus Russland und Belarus bei den Paralympischen Spielen dabei sein. Bei der Eröffnung und wenn sie gewinnen, wird ihre Flagge gezeigt.

Der deutsche Verband für Sportler mit Behinderungen sagt: Wir finden das falsch. Deswegen machen wir bei der Eröffnungs-Feier nicht mit. Wir wollen uns lieber auf unsere Wettkämpfe vorbereiten. Außerdem wollen wir den Sportlern aus der Ukraine zeigen: Wir halten zu euch.

Deutschland ist nicht das einzige Land, dass bei der Eröffnung nicht mitmacht. Die Sportlerinnen und Sportler aus den Ländern Kanada, Polen, Schweiz, Niederlande, Großbritannien, Estland, Lettland und Finnland kommen auch nicht zur Eröffnung.

Die Eröffnung der Paralympischen Spiele ist am Freitag-Abend in der Stadt Verona. Die Spiele im Rollstuhl-Curling haben schon am Donnerstag begonnen. Die anderen Sportarten starten ab Samstag.