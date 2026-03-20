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Paralympics sind mit großer Feier zu Ende gegangen

Die Paralympischen Spiele in dem Land Italien sind zu Ende. Zum Abschluss gab es eine Feier in dem Ort Cortina d'Ampezzo. Die deutschen Sportler waren bei der Abschluss-Feier dabei.

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Bei der Abschluss-Feier sind Roll-Stuhl-Fahrer um eine riesige Schnee-Kugel gefahren.
Die Abschluss-Feier von den Paralympics war in Cortina d'Ampezzo. (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)
Die Ski-Fahrerin Andrea Rothfuss und der Snow-Boarder Christian Schmiedt haben bei der Feier die deutsche Fahne getragen. An der Eröffnungs-Feier von den Paralympics hatten die deutschen Sportlerinnen und Sportler nicht teilgenommen. Der Grund war, dass Sportler aus Russland und Belarus wieder teilnehmen durften. Der deutsche Verband hat gesagt: Das finden wir falsch. Denn: Russland führt immer noch Krieg gegen die Ukraine. Belarus unterstützt Russland.
Die Paralympics sind die wichtigsten Wettkämpfe für Menschen mit körperlichen Behinderungen. In diesem Jahr haben die Deutschen viele Medaillen gewonnen: 2 Mal Gold, 6 Mal Silber und 9 Mal Bronze. In der Länder-Wertung war das aber nur Platz 11. Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband hat deshalb gesagt: Bei den nächsten Paralympics in 4 Jahren wollen wir wieder mehr Gold-Medaillen gewinnen.

Wörter-Buch

  • Paralympics

    Die Paralympics sind das größte Sport-Fest für Menschen mit Behinderungen. Die Paralympics sind immer in derselben Stadt wie die Olympischen Spiele für nicht behinderte Sportler.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Belarus

    Belarus ist ein Land in Ost-Europa. Früher hieß es Weiß-Russland. Die Haupt-Stadt heißt Minsk. Belarus ist eine Diktatur. Das heißt, die Menschen können dort nicht frei leben. Der Präsident von Belarus heißt Alexander Lukaschenko. Belarus gehörte früher zusammen mit Russland und anderen Ländern zur Sowjet-Union.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • National-Hymne

    Die national-Hymne ist ein Musik-Stück. Darin geht es zum Beispiel um die Zusammengehörigkeit von den Menschen in einem Land. Jedes Land hat eine National-Hymne. Die deutsche Hymne fängt mit den Worten an "Einigkeit und Recht und Freiheit". Meistens ist es sehr feierlich, wenn die Hymne gespielt wird. Das passiert zum Beispiel bei wichtigen Feiern oder vor großen Sport-Wettkämpfen.

  • Medaille

    Der Gewinner bei einem großen Sport-Wettkampf bekommt eine Gold-Medaille. Der Zweite bekommt eine Silber-Medaille, der Dritte bekommt eine Bronze-Medaille. Eine Medaille sieht aus wie eine große Münze. Sie hat ein Band, an der man sie um den Hals tragen kann. Auf der Medaille steht geschrieben, wofür man sie gewonnen hat.

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