Paralympics sind mit großer Feier zu Ende gegangen

Die Abschluss-Feier von den Paralympics war in Cortina d'Ampezzo. (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

Die Ski-Fahrerin Andrea Rothfuss und der Snow-Boarder Christian Schmiedt haben bei der Feier die deutsche Fahne getragen. An der Eröffnungs-Feier von den Paralympics hatten die deutschen Sportlerinnen und Sportler nicht teilgenommen. Der Grund war, dass Sportler aus Russland und Belarus wieder teilnehmen durften. Der deutsche Verband hat gesagt: Das finden wir falsch. Denn: Russland führt immer noch Krieg gegen die Ukraine. Belarus unterstützt Russland.

Die Paralympics sind die wichtigsten Wettkämpfe für Menschen mit körperlichen Behinderungen. In diesem Jahr haben die Deutschen viele Medaillen gewonnen: 2 Mal Gold, 6 Mal Silber und 9 Mal Bronze. In der Länder-Wertung war das aber nur Platz 11. Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband hat deshalb gesagt: Bei den nächsten Paralympics in 4 Jahren wollen wir wieder mehr Gold-Medaillen gewinnen.