Para-Ski-Fahrerin Millie Knight (links) und Eishockey-Spieler Andrea Macri haben die paralympische Fackel entzündet. (picture alliance / empics / Jonathan Brady)

Die Fackel ist von der Para-Ski-Fahrerin Millie Knight entzündet worden - und zwar in dem Land Groß-Britannien in der Stadt Stoke Mandeville. Das hat einen besonderen Grund: In Stoke Mandeville gab es die 1. Spiele für Menschen mit Behinderung. Das war im Jahr 1948.

Im Anschluss hat der Para-Eishockey-Spieler Andrea Macri die Fackel im Flugzeug nach Italien gebracht. Dort tragen 501 Menschen die paralympische Flamme quer durch das Land - über eine Strecke von 2.000 Kilometern. In vielen Städten gibt es extra Feste für den Fackel-Lauf.

Die Eröffnungs-Feier von den Paralympics findet im Amphitheater von Verona statt.