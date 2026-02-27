Nachrichten in
Einfacher Sprache


Paralympische Fackel entzündet

Am 6. März beginnen die Paralympischen Winter-Spiele in dem Land Italien. Die paralympische Fackel ist schon entzündet worden.

Audio herunterladen
Eine Frau und ein Mann halten eine Fackel in ein Feuer.
Para-Ski-Fahrerin Millie Knight (links) und Eishockey-Spieler Andrea Macri haben die paralympische Fackel entzündet. (picture alliance / empics / Jonathan Brady)
Die Fackel ist von der Para-Ski-Fahrerin Millie Knight entzündet worden - und zwar in dem Land Groß-Britannien in der Stadt Stoke Mandeville. Das hat einen besonderen Grund: In Stoke Mandeville gab es die 1. Spiele für Menschen mit Behinderung. Das war im Jahr 1948.
Im Anschluss hat der Para-Eishockey-Spieler Andrea Macri die Fackel im Flugzeug nach Italien gebracht. Dort tragen 501 Menschen die paralympische Flamme quer durch das Land - über eine Strecke von 2.000 Kilometern. In vielen Städten gibt es extra Feste für den Fackel-Lauf.
Die Eröffnungs-Feier von den Paralympics findet im Amphitheater von Verona statt.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Paralympics

    Die Paralympics sind das größte Sport-Fest für Menschen mit Behinderungen. Die Paralympics sind immer in derselben Stadt wie die Olympischen Spiele für nicht behinderte Sportler.

  • Behinderung

    Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, ist etwas an ihm anders als bei den meisten anderen Menschen. Durch eine Behinderung wird manches im Leben schwieriger. Es gibt ganz unterschiedliche Behinderungen. Sie können alle Körper-Teile betreffen. Oder das Denken oder Fühlen.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

zum Wörter-Buch