China zeigt Macht mit Militär-Parade

Der chinesische Präsident Xi bei der großen Militär-Parade in Peking (picture alliance / Xinhua News Agency / Li Gang)

Die Parade war in der Haupt-Stadt Peking. Bei der Parade haben mehr als 10 Tausend Soldaten mitgemacht. Panzer sind über einen großen Platz gefahren. Die Soldaten haben auch neue Waffen gezeigt. Zum Beispiel Raketen und Drohnen.

Der Präsident von China heißt Xi Jinping. Er hat sich bei der Parade feiern lassen. Er hat gesagt: China ist großartig. Und wir haben vor niemandem Angst

Experten sagen: Xi Jinping meint vor allem das Land USA. Denn China und die USA sind Konkurrenten.

China hat den Präsidenten von Russland zu der Parade eingeladen. Er heißt Wladimir Putin. China hat auch den Diktator aus dem Land Nord-Korea eingeladen. Er heißt Kim Jong-un.

Der Präsident von dem Land USA heißt Donald Trump. Er sagt: China, Russland und Nord-Korea schließen sich gegen die USA zusammen.