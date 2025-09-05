Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


China zeigt Macht mit Militär-Parade

In dem Land China hat es eine große Militär-Parade gegeben. Die Parade war zu einem Jubiläum: Vor 80 Jahren war der 2. Welt-Krieg in Asien vorbei. Experten sagen: Mit der Parade wollte China zeigen, dass es sehr mächtig ist.

Der chinesische Präsident Xi steht in einem fahrenden Auto mit Mikrofonen. Er fährt an sehr vielen Soldaten und großen Waffen vorbei.
Der chinesische Präsident Xi bei der großen Militär-Parade in Peking (picture alliance / Xinhua News Agency / Li Gang)
Die Parade war in der Haupt-Stadt Peking. Bei der Parade haben mehr als 10 Tausend Soldaten mitgemacht. Panzer sind über einen großen Platz gefahren. Die Soldaten haben auch neue Waffen gezeigt. Zum Beispiel Raketen und Drohnen.
Der Präsident von China heißt Xi Jinping. Er hat sich bei der Parade feiern lassen. Er hat gesagt: China ist großartig. Und wir haben vor niemandem Angst
Experten sagen: Xi Jinping meint vor allem das Land USA. Denn China und die USA sind Konkurrenten.
China hat den Präsidenten von Russland zu der Parade eingeladen. Er heißt Wladimir Putin. China hat auch den Diktator aus dem Land Nord-Korea eingeladen. Er heißt Kim Jong-un.
Der Präsident von dem Land USA heißt Donald Trump. Er sagt: China, Russland und Nord-Korea schließen sich gegen die USA zusammen.
Wörter-Buch

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • 2. Welt-Krieg

    Der Zweite Welt-Krieg war zwischen 1939 und 1945. Deutschland wurde damals von den National-Sozialisten regiert. Ihr Chef hieß Adolf Hitler. Er hat am 1. September 1939 den Angriff auf Polen befohlen. Das war der Beginn von dem 2. Welt-Krieg. Im Osten von Asien hat Japan viele andere Länder angegriffen. Japan war mit Deutschland verbündet. Der Krieg endete in dem Jahr 1945. Deutschland und Japan waren besiegt. Die USA und die Sowjet-Union wurden zu den mächtigsten Staaten der Welt.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Diktator

    Ein Diktator regiert ein Land mit Gewalt. Er erlaubt keine Wahlen, oder er fälscht die Wahl-Ergebnisse. Er hat die Macht über die Armee, die Polizei und die Gerichte. Und er unterdrückt oder verbietet andere Parteien.

  • Nord-Korea

    Nord-Korea ist ein Land ist Ost-Asien. Der Chef heißt Kim Jong-Un. Nord-Korea ist eine Diktatur. Das heißt: Die Menschen sind nicht frei. Sie dürfen sich nicht frei bewegen und nicht reisen. Nord-Korea ist ein abgeschottetes Land. Es gibt nicht viele Kontakte zu anderen Ländern.

  • Militär

    Das Militär sind die Soldaten von einem Land. Man sagt dazu auch die Armee. Fast jedes Land auf der Welt hat eine Armee. Die Soldaten haben Gewehre und andere Waffen.

