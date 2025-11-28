13 EM-Medaillen für deutsche Para-Tischtennis-Spieler

Valentin Baus und Thomas Schmidberger bei der Para-Tischtennis-EM in Schweden. (picture alliance / Nika / Nika)

Die Europa-Meisterschaft war in der Stadt Helsingborg in dem Land Schweden. Beim Para-Tischtennis machen Männer und Frauen mit einer körperlichen Behinderung mit. Oder sie haben eine geistige Behinderung. 2 von den Gold-Medaillen-Gewinnern sitzen im Rollstuhl: Sie heißen Sandra Mikolaschek und Thomas Schmidberger. Die 2 anderen Gold-Gewinnerinnen können laufen. Sie heißen Juliane Wolf und Stephanie Grebe. Die 4 sind jetzt Europa-Meister und dürfen im nächsten Jahr bei der Welt-Meisterschaft mitmachen.

Bei der Europa-Meisterschaft haben auch Valentin Baus und Thomas Schmidberger 1 Gold-Medaille gewonnen. Sie haben im Doppel gespielt. Das bedeutet: Auf jeder Seite von der Tisch-Tennis-Platte sind 2 Spieler aus einer Mannschaft. Das gibt es auch als Mixed: dabei sind 1 Mann und 1 Frau auf jeder Seite. Dabei haben die Deutschen Thomas Brüchle und Sandra Mikolaschek gewonnen.