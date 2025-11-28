Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


13 EM-Medaillen für deutsche Para-Tischtennis-Spieler

Das deutsche Team im Para-Tischtennis war sehr erfolgreich. Bei der Europa-Meisterschaft haben die Spieler und Spielerinnen 6 Gold-Medaillen gewonnen. Insgesamt gab es für die Deutschen 13 Medaillen.

Valentin Baus und Thomas Schmidberger beim Para-Tischtennis. Beide Männer sitzen im Rollstuhl.
Valentin Baus und Thomas Schmidberger bei der Para-Tischtennis-EM in Schweden. (picture alliance / Nika / Nika)
Die Europa-Meisterschaft war in der Stadt Helsingborg in dem Land Schweden. Beim Para-Tischtennis machen Männer und Frauen mit einer körperlichen Behinderung mit. Oder sie haben eine geistige Behinderung. 2 von den Gold-Medaillen-Gewinnern sitzen im Rollstuhl: Sie heißen Sandra Mikolaschek und Thomas Schmidberger. Die 2 anderen Gold-Gewinnerinnen können laufen. Sie heißen Juliane Wolf und Stephanie Grebe. Die 4 sind jetzt Europa-Meister und dürfen im nächsten Jahr bei der Welt-Meisterschaft mitmachen.
Bei der Europa-Meisterschaft haben auch Valentin Baus und Thomas Schmidberger 1 Gold-Medaille gewonnen. Sie haben im Doppel gespielt. Das bedeutet: Auf jeder Seite von der Tisch-Tennis-Platte sind 2 Spieler aus einer Mannschaft. Das gibt es auch als Mixed: dabei sind 1 Mann und 1 Frau auf jeder Seite. Dabei haben die Deutschen Thomas Brüchle und Sandra Mikolaschek gewonnen.
Wörter-Buch

  • Europa-Meisterschaft

    In vielen Sport-Arten gibt es eine Europa-Meisterschaft. Das ist ein Wettbewerb für Mannschaften aus den Ländern von Europa. Das kurze Wort für Europa-Meisterschaft ist EM. Der Gewinner wird Europa-Meister. Besonders bekannte Europa-Meisterschaften gibt es im Fußball, Handball oder auch Basketball.

  • Schweden

    Schweden ist ein Land in Europa. Die Hauptstadt von Schweden heißt Stockholm. Die meisten Menschen in Schweden sprechen Schwedisch. Schweden gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

