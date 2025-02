Forster gewinnt Gold im WM-Slalom

Anna-Lena Forster sieht nach den vielen Absagen bei der Para-Ski-WM in Maribor einen Rückschritt für den Parasport (dpa / picture alliance / Marcus Hartmann)

Die Ski-WM der Para-Sportler findet in der Stadt Maribor in dem Land Slowenien statt. Anna-Lena Forster und andere Sportler waren darüber wütend. Denn in Maribor gab es zu wenig Schnee. Die Organisatoren haben mehrere Rennen kurz vor dem Start noch abgesagt.

Andere Rennen haben aber stattgefunden. Bei einem ist Anna-Lena Forster sehr gut gefahren. Sie war die Schnellste in der sitzenden Klasse im Slalom. Seit 2019 hat sie das bei jeder Welt-Meisterschaft geschafft.

Auch in der stehenden Klasse hat eine deutsche Ski-Fahrerin eine Medaille gewonnen. Anna-Maria Rieder wurde Dritte und bekam Bronze.