Gold-Medaillen für Deutschland bei der Para-Schwimm-WM

Taliso Engel bei der Para-Schwimm-WM in Singapur (IMAGO / Ralf Kuckuck / IMAGO / Ralf Kuckuck Photography)

Gold-Medaillen gab es zum Beispiel für den Schwimmer Taliso Engel. Er hat sogar einen neuen Welt-Rekord aufgestellt. Das war beim Brust-Schwimmen auf der Strecke von 100 Metern. Taliso Engel hat eine Seh-Behinderung.

Auch der Schwimmer Josia Topf hat eine Gold-Medaille geholt. Er hat sehr kurze Arme und unterschiedlich lange Beine. Die Schwimmerin Tanja Scholz hat sogar 2 Gold-Medaillen in verschiedenen Wett-Kämpfen gewonnen. Sie hat eine Querschnitts-Lähmung.

Die Para-Schwimm-WM geht noch bis zum 27. September.