Papua-Neuguinea ist ein Insel-Staat in der Nähe von Australien. Das Unglück ist in einem Gebiet passiert, in das Rettungs-Kräfte nicht so schnell hinkommen. Es gibt viele Berge und immer neue Erd-Rutsche. Der Boden ist sehr schlammig.

Retter sagen deshalb: Es ist sehr schwierig, Überlebende zu finden. Wahrscheinlich sind die meisten vermissten Menschen tot. Hilfs-Organisationen haben Mitarbeiter geschickt und Technik. Sie hoffen, dass sie noch Menschen retten können.