Papst Leo ruft zu Frieden auf

Auf der ganzen Welt haben Christen das Weihnachts-Fest gefeiert. Papst Leo der 14. hat gesagt: Jeder Mensch soll sich für Frieden einsetzen.

Papst Leo XIV. winkt von einem Balkon.
Papst Leo XIV. bei der Weihnacht-Botschaft in der Stadt Rom. (picture alliance / Pressefoto Ulmer / Alberto Lingria)
Papst Leo hat zu den Menschen auf einem großen Platz im Vatikan gesprochen. Viele tausend Gläubige waren dabei.
Der Papst hat gesagt: An Weihnachten sollen wir an die Menschen denken, denen es schlecht geht. In vielen Ländern gibt es Krieg und Gewalt. Zum Beispiel in den Ländern Ukraine und Sudan. Auch in dem Gebiet Gaza-Streifen.
Der Papst hat auch Weihnachts-Grüße in vielen Sprachen vorgelesen. Zum Beispiel auf Deutsch, Englisch und Arabisch.
Es war die erste Weihnachts-Botschaft von Papst Leo. Er ist der Nachfolger von Papst Franziskus. Franziskus ist im April gestorben.
Wörter-Buch

  • Papst

    Der Papst leitet die katholische Kirche in der ganzen Welt. Er ist der oberste Chef der Katholiken. Der Papst wohnt und arbeitet im Vatikan in der italienischen Hauptstadt Rom. Wenn ein Priester zum Papst gewählt wird, darf er sich einen neuen Vornamen geben. Er wird dann nur noch bei diesem Vornamen genannt.

  • Vatikan

    Der Vatikan ist der kleinste Staat der Welt. Es gibt nur etwa 1.000 Einwohner. Der Vatikan liegt bei der Stadt Rom in dem Land Italien. Der wichtigste Mann im Vatikan ist der Papst. Er lebt und arbeitet im Vatikan. Der Papst ist der Anführer der katholischen Kirche

  • Katholische Kirche

    Die Katholische Kirche ist eine der großen Religions-Gemeinschaften in Deutschland und in der Welt. Die Gläubigen nennt man Katholiken oder Katholikinnen. Katholik wird man durch die Taufe. Die meisten Familien lassen ihre Kinder als Babys taufen. Der oberste Chef von der katholischen Kirche in der ganzen Welt ist der Papst. Katholiken sind Christen. Die meisten Christen in Deutschland sind entweder katholisch oder evangelisch.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Sudan

    Der Sudan ist ein Land im Nord-Osten von Afrika. Die Hauptstadt heißt Khartum. Im Sudan leben 40 Millionen Menschen. Das sind etwa halb so viele wie in Deutschland. Die meisten Menschen im Sudan sprechen Arabisch. Viele sind sehr arm. Es leben auch viele Flüchtlinge aus anderen Ländern dort.

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

