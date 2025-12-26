Papst Leo ruft zu Frieden auf

Papst Leo XIV. bei der Weihnacht-Botschaft in der Stadt Rom. (picture alliance / Pressefoto Ulmer / Alberto Lingria)

Papst Leo hat zu den Menschen auf einem großen Platz im Vatikan gesprochen. Viele tausend Gläubige waren dabei.

Der Papst hat gesagt: An Weihnachten sollen wir an die Menschen denken, denen es schlecht geht. In vielen Ländern gibt es Krieg und Gewalt. Zum Beispiel in den Ländern Ukraine und Sudan. Auch in dem Gebiet Gaza-Streifen.

Der Papst hat auch Weihnachts-Grüße in vielen Sprachen vorgelesen. Zum Beispiel auf Deutsch, Englisch und Arabisch.

Es war die erste Weihnachts-Botschaft von Papst Leo. Er ist der Nachfolger von Papst Franziskus. Franziskus ist im April gestorben.