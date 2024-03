Papst Franziskus (Imago / Abacapress)

Der Papst hat in einem Interview gesagt: Wenn man sieht, dass es nicht gut läuft, muss man den Mut haben zu verhandeln. Papst Franziskus hat dabei auch von einer "weißen Fahne" gesprochen. Die weiße Fahne steht in einem Krieg für die Kapitulation. Das bedeutet: Man gibt auf und kämpft nicht mehr weiter.

Viele Menschen fanden nicht gut, was der Papst gesagt hat. Besonders in der Ukraine. Sie meinen: Damit will der Papst die Ukraine aufrufen, sich zu ergeben. Damit hätte Russland den Krieg gewonnen. Das darf nicht sein. Der Außen-Minister von der Ukraine heißt Dmytro Kuleba. Er hat gesagt: Die Fahne von unserem Land ist blau und gelb. Eine weiße Fahne wird die Ukraine niemals benutzen.

Auch Politikerinnen und Politiker aus Deutschland haben den Papst kritisiert. Sie haben gesagt: Er sollte lieber Russland auffordern, die Soldaten aus der Ukraine abzuziehen. Russland ist der Angreifer. Politiker von der AfD und von der Linken fanden aber auch gut, was der Papst gesagt hat.

Der Vatikan hat später klar gestellt: Der Papst wollte nie sagen, dass die Ukraine aufgeben soll. Er wollte nur zu einem Waffen-Stillstand aufrufen. Der Vatikan hat auch gesagt: Russland muss seine Angriffe beenden. Erst dann kann es Friedens-Verhandlungen geben.