Papst Franziskus ist in Osttimor zu Besuch. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / VATICAN MEDIA)

Der Gottes-Dienst fand auf einem großen Feld statt. So konnten viele Menschen dabei sein.

In Ost-Timor leben etwa 1,5 Millionen Menschen. Die meisten sind katholisch. Für sie ist der Papst-Besuch etwas besonderes. Der Papst ist 87 Jahre alt. Er reist nur selten weit weg. Franziskus hat in Süd-Ost-Asien schon die Länder Indonesien und Papua-Neuguinea besucht. Auch in das Land Singapur ist er gereist. Danach reist er zurück in den Vatikan.

Der Vatikan ist ein kleines Gebiet in der Stadt Rom. Das liegt in dem Land Italien. Der Vatikan ist der Haupt-Sitz von dem Papst.