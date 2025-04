Papst Franziskus ist mit 88 Jahren gestorben. (dpa)

Der Körper von dem Papst wurde in den Peters-Dom gebracht. Dort liegt er in einem offenen Sarg. Die Menschen können den toten Papst ansehen und sich verabschieden.

Der Peters-Dom ist eine sehr große Kirche in dem Vatikan. Der Vatikan ist ein sehr kleines Land. Der Vatikan liegt in der Stadt Rom in dem Land Italien. Im Vatikan wohnt der Papst. Der Papst und seine Helfer bestimmen, was in der katholischen Kirche passiert.

Am Samstag soll Papst Franziskus beerdigt werden. Die meisten Päpste werden im Peters-Dom beerdigt. Papst Franziskus möchte aber in einer anderen Kirche in Rom beerdigt werden. Die Kirche heißt "Große Kirche der heiligen Maria". Die heilige Maria war die Mutter von Jesus. Papst Franziskus hat gesagt: Ich habe mich in meinem Leben immer auf die heilige Maria verlassen.

Zu der Trauer-Feier kommen auch viele wichtige Politiker aus der ganzen Welt: Aus Deutschland kommen Bundes-Präsident Steinmeier und Bundes-Kanzler Scholz. Auch US-Präsident Trump will an der Trauer-Feier teilnehmen.

Nach der Beerdigung von Papst Franziskus treffen sich die wichtigsten Priester von der katholischen Kirche. Diese Priester nennt man Kardinäle. Das Treffen von den Kardinälen heißt Konklave. In dem Konklave wählen die Kardinäle dann einen neuen Papst.

Das Konklave beginnt spätestens am 10. Mai. Dann schließen sich die Kardinäle zusammen ein. Sie wählen so lange, bis sie einen neuen Papst gefunden haben. In dieser Zeit bekommen sie Essen und Getränke. Sie begegnen keinem anderen Menschen. Sie dürfen auch keine Zeitung lesen oder aufs Handy gucken.

Nach jeder Wahl verbrennen die Kardinäle die Wahl-Zettel. Wenn es noch keinen neuen Papst gibt, ist der Rauch schwarz. Wenn sie sich für einen neuen Papst entschieden haben, ist der Rauch weiß. Ein Konklave kann wenige Tage oder sogar Monate dauern. Es weiß also niemand genau, wann es einen neuen Papst geben wird.