Deutschland liefert Panzer an die Ukraine

Einige Politikerinnen und Politiker wollten die Leopard-Panzer schnell an die Ukraine geben. Sie haben gesagt: Die Ukraine braucht die Panzer sofort. Sonst kann sich das Land nicht genug gegen Russland wehren. Andere Politiker wollten nicht, dass die Ukraine Panzer aus Deutschland bekommt. Sie haben gesagt: Dann mischen wir uns zu sehr in diesen Krieg ein. Der Bundes-Kanzler hatte auch diese Sorge. Nun hat er sich aber entschieden.

Die Panzer heißen Leopard. Der Leopard-Panzer kann schnell fahren und dabei schießen. Und er kann auch ein Ziel treffen, das sehr weit entfernt ist. Der Botschafter von der Ukraine in Deutschland und der Präsident von dem Land freuen sich über die Panzer.

Russland hat vor fast einem Jahr einen Krieg gegen die Ukraine angefangen. Russland greift die Ukraine seitdem immer wieder an. Die Ukraine muss sich verteidigen. Dafür kann das Land die Panzer gut gebrauchen.

Scholz sagt: Die Ukraine bekommt von uns 14 Leopard-Panzer. Und Deutschland erlaubt anderen Ländern, dass sie der Ukraine auch solche Panzer geben. Die Leopard-Panzer werden nämlich in Deutschland gebaut und an andere Länder verkauft. Deshalb brauchen diese Länder eine Erlaubnis von Deutschland, wenn sie die Panzer weitergeben wollen. Das Land Polen hat schon gefragt, ob es Leopard-Panzer an die Ukraine geben darf. Die Länder USA und Groß-Britannien wollen der Ukraine andere Panzer geben.