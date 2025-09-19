Man sieht die Erde aus dem All. In grau sieht man die Antarktis. Darüber ist das Ozon-Loch. (dpa/DLR)

Die Ozon-Schicht ist so etwas wie eine natürliche Sonnen-Creme für die ganze Erde. Denn Ozon lässt bestimmte Strahlen nicht durch. Die Strahlen heißen UV-Strahlen. Sie können bei Menschen Haut-Krebs und Augen-Krankheiten auslösen.

Das Loch in der Ozon-Schicht ist vor einigen Jahrzehnten entstanden. Schuld sind die Menschen. Sie haben sogenannte FCKW-Gase hergestellt. Diese Gase waren zum Beispiel in Kühl-Schränken oder in Sprüh-Dosen. Die Gase sind dann in die Luft geströmt und haben die Ozon-Schicht an manchen Stellen zerstört.

Das haben Wissenschaftler aber erst später herausgefunden. Alle Länder von der Welt haben dann beschlossen: Wir benutzen keine FCKW-Gase mehr. Wir bauen nur noch Kühl-Schränke, die andere Gase verwenden.

Seitdem erholt sich die Ozon-Schicht wieder und das Ozon-Loch wird immer kleiner. Es ist vor allem noch über dem Süd-Pol. Die Wissenschaftler glauben: Erst in 40 Jahren ist die Ozon-Schicht dort wieder so wie früher.