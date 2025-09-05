Komiker Otto Waalkes bekommt besonderen Fernseh-Preis

Otto Waalkes wird für seine lange Karriere geehrt. (picture alliance / dpa / Felix Hörhager)

Waalkes bekommt den Ehren-Preis von dem Deutschen Fernseh-Preis. Der Fernseh-Preis wird von mehreren deutschen Fernseh-Sendern vergeben. Es ist einer der wichtigsten Preise für Schau-Spieler und Fernseh-Macher in Deutschland.

Waalkes bekommt den Ehren-Preis für sein Lebens-Werk. Das heißt: Seine gesamte Karriere wird geehrt.

Er hat als junger Mann mit lustigen Auftritten angefangen. Dann hat er lustige Filme gedreht und Musik gemacht. Dadurch wurde Waalkes in Deutschland sehr bekannt.

Waalkes hat immer noch große Auftritte auf Bühnen und manchmal auch im Fernsehen.

Die Preis-Verleihung ist am 10. September.