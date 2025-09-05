Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Komiker Otto Waalkes bekommt besonderen Fernseh-Preis

Otto Waalkes ist ein bekannter Komiker und Schau-Spieler. Er ist 77 Jahre alt. Er hat seit über 60 Jahren Auftritte und er macht Filme und Musik. Jetzt bekommt er einen besonderen Preis für seine Karriere.

Der Komiker und Schau-Spieler Otto Waalkes lächelt in die Kamera.
Otto Waalkes wird für seine lange Karriere geehrt. (picture alliance / dpa / Felix Hörhager)
Waalkes bekommt den Ehren-Preis von dem Deutschen Fernseh-Preis. Der Fernseh-Preis wird von mehreren deutschen Fernseh-Sendern vergeben. Es ist einer der wichtigsten Preise für Schau-Spieler und Fernseh-Macher in Deutschland.
Waalkes bekommt den Ehren-Preis für sein Lebens-Werk. Das heißt: Seine gesamte Karriere wird geehrt.
Er hat als junger Mann mit lustigen Auftritten angefangen. Dann hat er lustige Filme gedreht und Musik gemacht. Dadurch wurde Waalkes in Deutschland sehr bekannt.
Waalkes hat immer noch große Auftritte auf Bühnen und manchmal auch im Fernsehen.
Die Preis-Verleihung ist am 10. September.
Wörter-Buch

  • Komiker

    Ein Komiker ist ein Mensch, der andere Menschen auf der Bühne oder im Fernsehen zum Lachen bringt. Zum Beispiel mit Witzen oder mit lustigen Darstellungen.

