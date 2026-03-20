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Oscars: Wichtige Film-Preise überreicht

Die Oscars sind die berühmtesten Film-Preise auf der Welt. In diesem Jahr hat der Film "One Battle After Another" 6 Oscars gewonnen. Er hat auch den wichtigen Oscar für den besten Film gewonnen.

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Das ist der Regisseur Paul Thomas Anderson. Er steht im Anzug auf der Bühne. Er hat in jeder Hand einen Oscar.
Der Regisseur Paul Thomas Anderson hat mit seinem Film "One Battle After Another" 6 Oscars gewonnen. (picture alliance / Invision / AP / Jordan Strauss)
"One battle after another" ist englisch und bedeutet "Ein Kampf nach dem anderen". Der Film ist von dem US-amerikanischen Regisseur Paul Thomas Anderson. Anderson hat auch den Oscar für die beste Regie bekommen. Der Film ist eine Action-Komödie über eine Gruppe von Terroristen.
Michael B. Jordan hat den Oscar für den besten Schauspieler gewonnen. Und zwar für seine Rolle in dem Vampir-Film "Blood & Sinners". Jessie Buckley hat den Oscar für die beste Schauspielerin gewonnen. Sie spielt in dem Film "Hamnet" die Ehe-Frau von dem berühmten englischen Dichter William Shakespeare.
Zum 1. Mal hat in diesem Jahr eine Frau den Oscar für die beste Kamera gewonnen. Die Kamera-Frau Autumn Durald Arkapaw hat den Oscar für "Blood & Sinners" gewonnen.
Die Oscars werden jedes Jahr in der Stadt Los Angeles in dem Land USA verliehen.

Wörter-Buch

  • Oscar

    Die Oscars sind die berühmtesten Film-Preise der Welt. Sie werden jedes Jahr verliehen. Die amerikanische Akademie der Film-Kunst entscheidet, wer die Preise gewinnt. Die Akademie ist eine Gruppe von Menschen, die sich beruflich mit Filmen beschäftigen – also von Schauspielern, Filme-Machern, Film-Musikern und vielen anderen. Die Oscars werden immer in Hollywood vergeben. Hollywood gehört zu der großen Stadt Los Angeles in dem Land USA. Der Oscar ist eine goldene Figur.

  • Regisseur oder Regisseurin

    Ein Regisseur ist ein Filme-Macher. Er ist sehr wichtig, wenn ein Film gedreht wird. Der Regisseur sagt den Schau-Spielern, was sie tun sollen. Er sagt dem Kamera-Mann, was er aufnehmen soll. Man sagt: Ein Regisseur führt Regie. Es gibt auch Regisseure bei Opern und bei Theater-Stücken.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

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