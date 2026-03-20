Oscars: Wichtige Film-Preise überreicht

Der Regisseur Paul Thomas Anderson hat mit seinem Film "One Battle After Another" 6 Oscars gewonnen. (picture alliance / Invision / AP / Jordan Strauss)

"One battle after another" ist englisch und bedeutet "Ein Kampf nach dem anderen". Der Film ist von dem US-amerikanischen Regisseur Paul Thomas Anderson. Anderson hat auch den Oscar für die beste Regie bekommen. Der Film ist eine Action-Komödie über eine Gruppe von Terroristen.

Michael B. Jordan hat den Oscar für den besten Schauspieler gewonnen. Und zwar für seine Rolle in dem Vampir-Film "Blood & Sinners". Jessie Buckley hat den Oscar für die beste Schauspielerin gewonnen. Sie spielt in dem Film "Hamnet" die Ehe-Frau von dem berühmten englischen Dichter William Shakespeare.

Zum 1. Mal hat in diesem Jahr eine Frau den Oscar für die beste Kamera gewonnen. Die Kamera-Frau Autumn Durald Arkapaw hat den Oscar für "Blood & Sinners" gewonnen.

Die Oscars werden jedes Jahr in der Stadt Los Angeles in dem Land USA verliehen.